A nemrég a Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America nevű folyóiratban közzétett tanulmány szerint a közel évi nyolcezres csökkenés mellett amennyiben 2017-ben ugyanolyan szintű lett volna a károsanyag-kibocsátás, mint 2008-ban, abban az évben 47520 halálesethez lehetett volna köze.

A tanulmány, mely epidemiológiai adatokra és az egyes márkák károsanyag-kibocsátási leltárára alapoz, azt is megállapította, hogy a csökkenés miatt javuló közegészségi állapot miatt az Egyesült Államok 270 milliárd dollár, azaz kb. 85 billió forint spórolást könyvelhet el. A szerzők rámutatnak azonban, hogy ennél magasabb hasznot is el lehetett volna érni.

Ernani Choma, a tanulmányt jegyző csoport vezetője az AP-nek elmondta: „A károsanyag-kibocsátás csökkentésében való előrelépések mellett problémát jelent az, hogy az autók nagyobbak lettek, szóval szigorúbb szabályok bevezetése nélkül nehéz lesz további fejlődést felmutatni.

Ráadásul az egészségügyi haszna az autóipar fejlődésének nagyobb, mint a környezeti. Szakértők szerint a szállítmányozás kibocsátásainak csökkentését célzó törekvések inkább a légszennyezésre összpontosítanak és nem a klímaváltozásra, emiatt Choma és kollégái félő, hogy a klímaváltozás elharapózásával az egészségügyi hatásai is nullázódnak a kevesebb károsanyag-kibocsátásnak.

Mindeközben a Copart nevű autós aukciós oldalon megjelent egy Land Rover Defender, megtévesztően jó áron. Hogy mi a bökkenő vele, arról itt írtunk.