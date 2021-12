Az újragondolt Alpine A110, melyet a 2017-es Genfi Autószalonon mutattak be először, s melyből nemrég Magyarországra is érkezett példány, a francia csendőrségnek is megtetszett, és be is rendeltek belőle pár darabot.

A hátsókerekes sportautó egyébként meglepően jól teljesített a 2019-es Év Autója választáson, ugyanis holtversenyben volt a végül győztes Jaguar I-Pace-szel. A sportautó pedig a francia csendőrség figyelmét sem kerülte el, és úgy határoztak, hogy be is szereznek belőle pár darabot.

A csendőrség még októberben adta le megrendelését, összesen 26 darabra, melyből kettő már meg is érkezett, és úgy tűnik, a csendőrség is szeretné megőrizni a bestia küllemét, ezért a szokásos fényhíd helyett egy apró kék villogót helyeztek a sportautóra.

Az újragondolt, alig 1,1 tonnás A110-ben egy hátul keresztben beépített 1,8 literes turbós 4 hengeres benzinmotor duruzsol, 7 fokozatú duplakuplungos automata váltóján keresztül pedig 252 lóerős teljesítményt produkál, 320 Nm-es nyomatékkal.

A sportautó minden bizonnyal a francia csendőrség kedvence lesz, mivel az eseteleges autós üldözésekben garantáltan ők fognak felülkerekedni: a bestia 4,5 másodperc alatt sprintel 0-ról 100-ra, végsebessége pedig 250 km/óra. Érdekesség, hogy a francia csendőrök már a hatvanas években is beszerezték pár első generációs Alpine A110-est.

