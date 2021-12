A Nissan 300ZX HICAS összkerék-meghajtású rendszerével 1620 kilót nyomott, míg a szintén összkerekes Mitsubishi VR-4 állítható aeroelemekkel 1695, a Toyota Supra 1578 kg-ra helyezte a mérleg nyelvét. A Mazda RX-7 alapszinten viszont csak 1270 kilós volt, hála az „Operation Z” nevű diétának, ami majdnem száz kilót dobott le róla. Ennél könnyebb is lett volna, ha a mérnökök nem vesznek észre egy súlyos hibát az ablakoknál.

A motor sem volt a legnehezebb, de ez a teljesítményen nem látszott: A 13B-REW Wankel-motor kisebb egy három lóerős generátornál, de így is 255 lóerőt termelt, amihez két szekvenciális turbófeltöltője is hozzájárult. Ezzel közvetlen vetélytársai mellett a majdnem kétszer annyiba kerülő Acura NSX-re is másfél másodpercet vert egy pályán.

Dupla lengőkaros felfüggesztési révén megkapta a Road and Tracktől „Amerika legjobban irányítható autója”-díját és az akkori tapadási rekordot is megdöntötte a személyautók között. Ez mind jó volt és szerencsére jól is nézett ki. A cég az előd FC-től teljesen elütő dizájnt akar, a célt két szóval kifejezve: Jövőbeni klasszikus. A Mazda kaliforniai stúdiója remek munkát végzett, ahogy azt az RX-7 külsejéért megítélt díjak mutatnak.

Miért van az tehát, hogy az RX-7 sosem futott be igazán? Az egyik ok, hogy hiába hagyta el a technológiai vívmányokat, egy Wankel-motort jól megépíteni roppant nehéz munka, nem meglepő, hogy a Mazda az egyetlen, akik hosszabb távon próbálkoztak vele.

A 13B-REW hiába volt erős, nagyon finnyásnak is bizonyult. Azért kellettek szekvenciális turbók bele, mert alacsony sebességnél egyszerűen nem kapnak annyi levegőt, hogy egyszerre mozogjanak. Ennek eredménye gyakran az volt, hogy a két turbó működése közötti szünetben a sofőrök jelentős teljesítménycsökkenést tapasztaltak, ami különösen kanyarokban nem jött jól.

Ráadásul sok műszaki gond is volt vele. A szintetikus olaj kikezdte a szigetelést, ha valaki megfeledkezett a hűtőfolyadék cseréjéről, könnyedén lerohaszthatta a motort, hidegben lefulladva pedig el is árasztotta a motorteret. A Car and Driver tesztpéldányát 55000 km-nyi futamidő alatt kilencszer kellett javíttatni, végül a vízpumpa hibája pecsételte meg a sorsát.

Ennek ellenére, ha valaki egy zsigeri és dögös autót akar, az FD RX-7 pontosan ezt nyújtja. James Cammisa a Hagertytől úgy gondolja, hogy hamarosan klasszikus autók kiállításain fogunk vele találkozni és ezt meg is érdemli.

Mindeközben a Copart nevű autós aukciós oldalon megjelent egy Land Rover Defender, megtévesztően jó áron. Hogy mi a bökkenő vele, arról itt írtunk.