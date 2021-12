Komárom-Esztergom megyében szerelték fel az első olyan motorosbarát szalagkorlátokat, amelyeket a HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. együttműködésében helyeztek ki. A HUMDA kiemelten kezeli a hazai motoros társadalom ügyeit, ezért is szervezett idén három ingyenes motoros vezetéstechnikai tréninget, szlalomversenyeket és közlekedésbiztonsági kampányokat. Sebestyén Peti is a HUMDA közreműködésével versenyzett a Supersport-világbajnokságon, emellett számos együttműködési megállapodás szolgálja a motorosok érdekeit.

Bajna és Héreg között helyezték ki az első, a HUMDA és a Magyar Közút együttműködésében felszerelt motorosbarát szalagkorlátokat. A korlátok a motorkerékpárosok által használt útvonalak környezetének biztonságosabbá tételét szolgálják. A HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. szakértőinek kezdeményezésére indult programban modern, energiaelnyelő, alácsúszásgátló korlátokat telepítenek az 1119-es út két kanyarjába.

– A motorosbarát korlát lényege, hogy közvetlenül a talajszint felett is fut egy elem, ami meggátolja, hogy a motoros átcsússzon a korlát alatt, vagy ami még rosszabb, a korlát lábának csapódva súlyos sérüléseket szenvedjen. Örülünk, hogy ezt a kezdeményezésünket a HUMDA-val együtt tudjuk folytatni. Mi hagyományosan sokat teszünk a motorosok biztonságáért, három alkalommal is telepítettünk már speciális korlátokat és a Bajna-Héreg útvonalon motoros burkolati jeleket festettünk fel – ismertette Szilvai József Attila, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezérigazgatója. A jövőben a HUMDA további ilyen szalagkorlátok kihelyezésében működik majd közre a motorosok által kedvelt útszakaszokon. A közlekedésbiztonság jegyében együttműködési megállapodást is kötött a HUMDA a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel és az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottsággal is közösen dolgozik a közlekedésbiztonság javításán.

– A motoros társadalomra megalakulásunk óta kiemelt figyelmet fordítunk. A HUMDA nagy hangsúlyt fektet a közlekedésbiztonság javítására és a közlekedési kultúra fejlesztésére. Ezért is szerveztünk három helyszínen, 800 fő számára, Mogyoródon, Zalaegerszegen és Máriapócson ingyenes vezetéstechnikai tréningeket, a tervek szerint jövőre még több helyen találkozhatnak majd a motorosok a HUMDA Moto Safety rendezvényével, de folytatni kívánjuk saját szervezésű ügyességi szlalom-versenysorozatukat is – emelte ki Weingartner Balázs, a HUMDA elnök-vezérigazgatója. Idén márciustól egyébként a motoros képzési és vizsgakövetelményei is megújultak annak érdekében, hogy naprakész és a gyakorlatban jól hasznosítható tudással rendelkezzenek az érintettek. A HUMDA aktívan részt vesz a motorsportéletben is. – Közreműködésünkkel zárult le a Superbike magyarországi rendezési jogának közbeszerzése, amelyről a szerződést várhatóan december végén írjuk alá a jogtulajdonos Dorna Sports-szal – tette hozzá Weingartner Balázs.

Az Ügynökség tehetségkutató- és utánpótlásnevelési rendszert indított többek között a motorsport jövő versenyzőinek felkutatása érdekében, melynek irányításában Talmácsi Gábor, a MotoGP-sorozat 2007-es világbajnoka, a HUMDA igazgatósági tagja is részt vesz. – A programba beválasztott versenyzők képességfelmérése már folyamatban van. A legjobb nemzetközi példák elemzésével és a sportág hazai szakértőinek bevonásával kialakított támogatási rendszer alapelve, hogy a legtehetségesebb versenyzők transzparens, mérhető szempontok alapján választjuk ki, és támogatásunkkal folytathassák karrierjüket. A támogatási rendszerben első körben az olyan versenyzők vesznek részt, akik már bizonyítottak a versenypályákon. A motorosoknál ott van többek között Sebestyén Peti, Görbe Soma és Zsigovits Norbert is. A motorversenyzők közül 18-an junior és felnőtt gyorsasági, 12-en a motokrossz, 5-en az enduró, egy résztvevő pedig a triál szakág versenyzőjeként vesz részt a HUMDA tehetséggondozó programjának kiválasztási szakaszában. A legjobb eredményeket elérők részesülhetnek később támogatásban. A programhoz a HUMDA saját tehetségkutató rendezvényeiből is csatlakoznak majd a jövő ígéretei. Bízunk benne, hogy a MotoGP első magyarországi versenyhétvégéjén majd magyar versenyzőnek is szurkolhatunk – hangsúlyozta Talmácsi Gábor.

A program előfutára volt a HUMDA és Sebestyén Peti együttműködése, a versenyző jól teljesített a Supersport 2021-es idényében és jövőre is a Bardahl Evan Bros Racing Supersport-csapatban folytatja. – Az idei csonka szezonomban is rengeteget tanultam és minden nehézség és tapasztalat csak erősebb versenyzővé tett, így magabiztosan tekintek a jövőbe. Célom továbbra is az, hogy fejlődjek és bejussak a legjobbak közé a Superbike világbajnokságon – nyilatkozta Sebestyén Peti. A HUMDA közreműködésével versenyző magyar pilóta 17 futamon indult idén, szinte az összes versenyen pontszerző helyen zárt, legtöbbször a TOP10-ben és karrierje legjobb, 5. helyezését is sikerült megszereznie a Supersport-világbajnokságon.

Forrás: HUMDA

