Elhunyt Hazel Chapman, a néhai Colin Chapman felesége, a Lotus társalapítója, aki autóversenyzőként és üzletasszonyként is letette a névjegyét a sportban.

„Ez egy nagyon szomorú pillanat mindazok számára, akik világszerte kapcsolatban állnak a Lotusszal. Hazel Chapman nélkül ma nem lenne Lotus. Az egész Hethel-csapat és a világszerte működő létesítményeinkben dolgozók őszinte részvétüket és jókívánságaikat küldik a Chapman családnak” – nyilatkozta Matt Windle, a Lotus Cars ügyvezető igazgatója.

Hazel Chapman, leánykori nevén Williams, 1927. május 21-én született Észak-Londonban, majd 1944-ben ismerkedett meg Colin Chapmannel, akivel együtt kezdték el építeni az első Lotus-t, mielőtt a férfit behívták volna katonának. Williams nélküle folytatta a Mark1 és a Mark 2 összeszerelését.

A Lotus nevű vállalkozás 1952. január 1-jén alakult meg, majd ugyanebben az évben részvénytársaság lett belőle Hazel vezetésével, aki megmutatta, hogy a korábbi versenyeredményei mellett az üzleti életben is megállja a helyét. Hazel és Colin 1954-ben tartották az esküvőjüket, a magánéletben és a munkában is egyenlő partnerek voltak, Hazel a Team Lotus és a Lotus Components igazgatótanácsában is helyet kapott.

Büszke volt eredményeire, több elismert Forma-1-es versenyzővel dolgozott együtt, közeli kapcsolatban állt Jim Clarkkal, Graham Hill-lel, Jochen Rindttel, Emerson Fittipaldival és Ayrton Sennával is.

Férje 1982-ben vesztette életét, ekkor úgy döntött, eladja a Lotus Cars-t, később a márka globális versenyüzletágának örökségét őrző vállalatnak, a Classic Team Lotusnak lett az igazgatója.

A Lotusnál betöltött szerepe mellett Hazel Chapman a The Dog House női motorsportklub alapítója is volt.

