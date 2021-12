A Lamborghini augusztusban, a legendás szuperautó 50. születésnapjának ünneplése keretében mutatta be a limitált szériás Countach LPI 800-4-et, és hamar kiderült, hogy mind a 112 darabot már a nyilvános bemutató előtt eladták. Most a cég elárulta, hogy a vevők többsége az eredeti Countachból is van egy gyűjteményükben.

A cég elárulta, a legtöbb megrendelést az LPI 800-4-re "olyan rajongók adták le, akiknek már van egy eredeti Countach modelljük, és nem tudtak ellenállni a kísértésnek, hogy új Countachjukat ugyanolyan színekkel konfigurálják, mint a klasszikust". A szuperautó 112 darabját 2022 folyamán szállítják majd ki a tulajdonosoknak, az Aventador gyártásának befejeztével állnak majd nekik.

A Countach LPI 800-4-et eddig csak fehér árnyalatban láthattuk, de mint minden limitált szériás modellnél, itt is rengeteg testreszabási lehetőség van a Lamborghini dedikált Ad Personam programjának köszönhetően. Érdekes lesz látni a régebbi modellekhez illeszkedő új színkombinációkat, különösen, mivel a legtöbb tulajdonos Countachjai párban lesznek, ami fotóalbumért kiált.

A Countach 50. születésnapjának ünneplése egy találkozóval zárult, amelynek házigazdája Stephan Winkelmann vezérigazgató, Federico Foschini marketing- és értékesítési igazgató, Maurizio Reginani műszaki igazgató és Mitja Borkert formatervezési vezető volt. A magas rangú tisztségviselőkhöz csatlakozott Stephen Bayley író, kurátor, kritikus, dizájnszakértő és a londoni Design Museum alapítója, aki egy videóban ikonokról, köztük a nagyvárosok, például Párizs vagy London híres épületeiről beszélt, ez alapján elmagyarázva, mitől olyan különleges a Countach.

