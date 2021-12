Ha a kocsi jobb elejét nézzük, azt hihetnénk, hogy ez egy átlagos Defender 90, amelynek egyszerűen új otthonra van szüksége. A vezetőoldalról azonban kiderül, hogy egy balesetben csúnyán megsérült, és komoly javításokra lesz szüksége ahhoz, hogy visszatérhessen az utakra.

A képek azt mutatják, az SUV első negyedpanelje leszakadt, ahogy a lökhárító és a fényszórók egy része is. Ennél is fontosabb, hogy a kerék és a kerékagy kisazakadtak. További sérülések láthatók a vezetőoldali ajtón is.

Nem világos, hogy mi történt a Defenderrel, de nyilvánvaló, hogy az eleje teljes felújítást igényel, új kerékkel, fékekkel, felfüggesztési alkatrészekkel, hajtótengelyekkel és új tengellyel. A javítás minden bizonnyal elvégezhető, de nem lesz olcsó, és a Coparton közzétett hirdetésből az is kiderül, hogy az autót a biztosító totálkárosnak nyilvánította.

Szerencsére a baleset idején mindössze 721 km-t (448 mérföldet) tett meg, és még sok élet van benne. Nyilvánvalóan valaki nagyon szeretné megszerezni ezt a Defendert, mivel a cikk írásakor 20 600 dolláros, azaz kb. 6,5 millió forintos licitet tett rá.

