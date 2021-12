Természetesen a Nissan tervezői főként a 240Z első generációjára alapoztak, de a régi elemek a méretek megváltoztatása nélkül nem mindig ültethetők át modernebb autókra. A Nissan az aranymetszés szabályát alkalmazva igyekezett megoldani, hogy a dizájn egyes aspektusai jól simuljanak egymáshoz.

7 Fotó

Az A-oszloptól a hátsó ablakig nyúló ezüst tetőlemez egy katana, vagy szamurájkard pengéjének íve alapján lett kifejlesztve. A Nissan japán öröksége előtti főhajtásként a kard a keréktárcsák dizájnjából is visszaköszön. A motorháztetőn a kiemelkedés, a négyszögletű hűtőrács, a lámpák alakja és a C-oszlopon lévő Z-logo mind az eredeti Z-modellekre utalnak, még a 370Z-től is vett át a modell.

Az autó hátsó felét a Nissan 300ZX inspirálta, a lámpák alakja itt a Z32-es generációra emlékeztetnek, míg a fekete középrész a Z32 és Z31 modelleken is feltűnt. Vannak azonban rejtett utalások is, például a kilencsebességes automata váltó tokján is van egy Z-logo, de ez csak az autó alól látszik. A hátsó ablakban pedig az „1969 óta” felirat utal arra, mikor jött ki az első Z.

A sárga szín azért fontos, mert a korábbi Z-ket is ebben a színben árulták. Katajama Jutaka, a Nissan amerikai részlegének vezetője adta az ötletet a 70-es években, szerinte ez a sárga jól egyensúlyozza a kék eget.

Az utastérben is a Z-termékcsalád hagyományaival operált a Nissan. A műszerfal és a középkonzol elrendezése már a sorozat kezdet óta változatlan, ráadásul még azt is megtartották, hogy a műszerfal közepén legyen három mérő. A klíma légbeömlői a középső rész tetején helyezkedik el, hogy ne zavarják a sofőrt a kilátásban.

Az új kilométer-óra váltólámpájához hasonlót versenyautókban láthattunk. A fordulatszám-mérő vörös vonala egyenesen felfelé tür, hogy könnyebb legyen leolvasni. Ezek mindegyikét a márka GT500-ban versenyző pilótája, Cugió Macuda vetette fel. A 405 lóerős, biturbós V6-ossal felszerelt Nissan Z 2022. tavaszán érkezik meg a kereskedésekbe.

