A videót a bpiautosok.hu egy olvasója rögzítette autója fedélzeti kamerájával a Teréz körúton, december 16-án délelőtt. Az olvasó azt is leírta, hogy pontosan mit látott, és úgy fogalmazott:

"A kerékpársávban haladó gépkocsik egyike elütötte a kerékpárost ma, a Teréz körúton. A kerékpáros az esés után telefonált, valószínűleg a rendőrséget hívhatta. Komolyabb sérülése nem volt látható".

Ahogy az a felvételen is látszik, több autós is jogtalanul használta a kerékpársávot, ahogyan a gázoló is, sőt, az olvasói visszajelzések nyomán az is kiderült, hogy az elmúlt időszakban nagyon sokan döntöttek úgy, hogy inkább a kerékpársávot veszik igénybe, hiszen az látszólag többnyire kihasználatlan.

