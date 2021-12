A CarWow hordta össze a négy autót pár teljesítménytesztre. Mind a négy autóban biturbós V8-as van, de a Porsche emellé egy villanymotort is kap, így ő a legerősebb – de a legnehezebb is. Az első versenyen mind a négyen remekül rajtolnak a nedves aszfalton is. A Porsche és a BMW azonnal elhúznak és a célig az M5 CS is eltávolodik a Panamerától, behúzva a győzelmet.

A második futam hasonló volt, bár a Mercedes közelebb volt a Porschéhoz, de nem tudta végül tartani a lépést. A BMW ismét elhappolta a győzelmet, mögötte sorban a Porsche, a Mercedes és az Audi jöttek.

Az idők így alakultak: Az M5 CS 10,9 mp alatt ért célba (400 méteres volt a táv), a Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo 11,3 mp-vel követte, az E 63 S 11,4, az Audi RS6 11,7 mp-es időt futott.

Ahogy a CarWow-tól megszokott, repülőrajtos verseny is volt az autók kényelmi módjában, amit az M5 CS ismét könnyedén nyert. A váltókat manuális módba kapcsolva a BMW, a Mercedes és a Porsche fej-fej mellett haladtak, de a BMW, még ha éppen csak is, de a negyedik győzelmet is begyűjtötte.

