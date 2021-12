Még azok is elismerhetik, hogy van valami különleges a Daytona SP3 külsejében, akik nem nagy rajongói a Ferrari legújabb modelljeinek, ugyanis a retró vonalak különleges, de emellett nagyon hatékony autót hoztak létre aerodinamikai szempontból, és a Daytona úgy lett a Ferrari eddigi leghatékonyabb aerodinamikai modellje, hogy valójában nem rendelkezik aktív aeroelemekkel.

Már több bemutató, hivatalos fotó, sajtókép, de még videó is nyilvánosságra került, most azonban egy közúti felvétel került fel a YouTube-ra az Icona sorozat legújabb modelljéről, amely azonban felvet egy-két kérdést már első ránézésre is.

Kicsit meglepő, hogy a szupersportkocsit teljes álcázással látjuk, de még az álcázással együtt is elég különlegesen és abszolút nem eviláginak tűnik. Nem tudni, hogy a Ferrari mit csinál még az autóval, de feltételezhető, hogy a hajtáslánc és a futómű utolsó simításait végzi. Az nem valószínű, hogy ez egy sorozatgyártású példány, amelyet szállítás előtt tesztelnek, bár ez is lehet.

A Ferrari továbbra is szűkszavúan nyilatkozik arról, hogy hány Daytona SP3-as autót fog gyártani, de a hírek szerint már az összesnek van gazdája. Hivatalosan közzétett ár sincs, bár egyes források szerint a maranellói autógyártó legalább 2 250 000 dollárt kér az Icona harmadik tagjáért, miközben lehet, hogy csak gyűjtők és kiemelt tagok kaphatnak belőle.

A modellt egy 6,5 literes V12-es motor hajtja, amely ebben a konfigurációban a legerősebb motor, amit a Ferrari valaha is gyártott közúti autóhoz. A 828 lóerőnek (617 kilowatt) és az 697 newtonméter nyomatéknak mindössze 2,86 másodpercre van szüksége ahhoz, hogy az autót 100 kilométer/óra sebességre repítse.

