A következő az AMG első, gyengébb változata lesz, C43 vagy C53 névvel, hogy melyiket választják, még nem tudni, de egy, az eddigieknél kevesebb álcát viselő prototípust sikerült elcsípni. A C-osztály sok elemét megtartja, de az AMG Panamericana hűtőrácsa és a sportosabb karosszéria első látásra feltűnnek, utóbbi sportosabb oldalküszöbökben és agresszívebb első lökhárítókban nyilvánul meg.

12 Fotó

Ki kell emelni még a stílusos felniket, melyek mögött kifúrt féktárcsák látszanak. Egy hátsó diffúzor is tiszteletét teszi a képeken, négy kipufogócső kíséretében. A kémfotósok az utastérbe is be tudtak pillantani, de sok látnivaló nincs ott, a legnagyobb változás itt az AMG kormánykereke, sportülései és különleges borításai lehetnek.

A leköszönő C43 egy háromliteres, biturbós V6-ossal volt felszerelve, ami 390 lóerőt és 520 Nm-t tudott, de az újba már egy kétliteres, négyhengeres turbó kerül, ami visszalépésnek hangzhat, de valójában fejlődés, mert a Mercedes lenyűgöző munkát végzett, ez az erőforrás az A 45 S-ben 421 lóerős és 500 Nm-es.

A C43/C53 teljesítményét nem tudni egyelőre, de 2022 elején megvilágosodhatunk, ugyanis akkor lehet a modell bemutatója.

Mindeközben egy videós megtette azt, amit mindannyian szeretnénk: egy független mérést arról, megállja-e a helyét a Bugatti állítása, miszerint a Chiron 1600 lóerős. A végeredményt itt lehet megnézni.