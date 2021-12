A Manager Magazin névtelen forrásokra hivatkozva írta meg, hogy a gyártó arra készül, a chipválság 2023-ig fog tartani. A legpesszimistább forgatókönyv szerint az idei kilencmillióról jövőre nyolcmillióra zuhan az éves legyártott darabszám és hozzáteszik, hogy még a legjobb esetben is kevesebb autót fognak termelni, mint idén.

A Reutersnek a cég szóvivője azt mondta, 2022-ben a hiány enyhülésére számítanak, de az év első fele továbbra is változékony lehet. Német versenytársaik, a BMW és a Daimler is hasonló előrejelzést tettek közzé.

A válság miatt a VW alá tartozó Skoda és az Audi is január 10-ig kitolja az ünnepek miatti munkaszünetet, utóbbi cég szerint ez a válság akár hónapokig is tarthat a készletek feltorlódása miatt, az alkatrészhiány pedig ennél tovább is.

A Porsche is pesszimista a válság végével kapcsolatban, Oliver Blume vezérigazgató szerint a gyártóknak saját kezébe kell vennie az alkatrészgyártást. Szeptemberben becslések szerint 210 milliárd dollártól esett el az autóipar a hiány miatt és 7,7 millióval kevesebb autót gyártottak le a márkák, mint amúgy tették volna.

