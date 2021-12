Az autót a cég termékintegritásért felelős igazgatója, Gavan Kershaw vezette, aki elmagyarázta, hogy a cég azt akarta elérni az autó fejlesztésekor, hogy már 1500-as fordulatszámtól kezdve gyorsuljon, folyamatosan erősödve, ahogy a motor egyre jobban felpörög.

A Lotus hetheli tesztpályáján forgatott videón az Emira szűk sikánokon, hosszú, elnyújtott kanyarokon és minden máson félelmetes tempóban száguld át a kanyarokon. Négy vezetési módjával azonban igen könnyen alkalmazkodik minden körülményhez. A Tour mód a stabilitásra épül, míg a Sport a gázreakciót teszi élesebbé, amellett, hogy kicsit rakoncátlanabbá teszi az autót.

A Race módban a digitális műszerközpont átvált teljesítményközpontú fordulatszámmérőre és még nagyobb szögben engedi csúszni az autót. A Fully Off minden stabilizátort kikapcsol, hogy csak a sofőrön múljon minden. Az ABS azért itt is bekapcsolva marad, hogy a lehető legnagyobb fékerő álljon rendelkezésre ilyenkor is.

A videóban szereplő Emira V6 First Edition középre helyezett motorja egy 3,5-literes, kompresszoros V6-os, amihez hatsebességes kézi és automata váltó közül lehet választani. Utóbbival az autó 4,2 mp alatt százon van.

Mindeközben egy videós megtette azt, amit mindannyian szeretnénk: egy független mérést arról, megállja-e a helyét a Bugatti állítása, miszerint a Chiron 1600 lóerős. A végeredményt itt lehet megnézni.