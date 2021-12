Még két hónapja sem, hogy az új Land Rover Range Rover merész új dizájnnal bemutatkozott, ma bővül a kínálat a Range Rover SV-vel, mely több luxust és több testreszabási lehetőséget ad a modellnek. A Land Rover szerint 1,6 millió féle SV-t lehet készíteni, hála az új anyagoknak.

A legjelentősebb újítás a kívülre és belülre is tehető kerámiaelemek, például az SV jelképének számító kör alakú logo. Az utastérben a váltó, a hangvezérlők és a Terrain Response kapcsolója is kerámiából van. Csak ezen elemek legyártása 10 hetet vesz igénybe.

Szintén újdonság a fa, mely borításként jelenik meg az SUV-ben, opcióként famozaikként is elérhető. A Land Rover ezt az opciót a sima és a hosszabb tengelytávú verzióban is kínálja. A mozaikot többszáz, lézerrel kivágott fadarabból készítik, melyek némelyike pusztán pár milliméteres és az egész beltéren végignyúl.

22 Fotó

Persze aki ennél hagyományosabbat szeretne, az egytónusú bőrkárpitot is kérhet egyedi ülésekkel és SV-specifikus szabásmintákkal. A gyártási technikák fejlődése miatt a Land Rover minden irhából 10%-kal többet használ fel. Az állatvédőknek pedig ottvan a kétféle színben kapható Ultrafabric.

Kívül is vannak jegyek, melyek megkülönböztetik az SV-t a standard Range Rovertől, ilyen az exkluzív, 23 colos alumínium keréktárcsaszett és a hűtőrács fémszegélyei, az alacsonyabban ülő hátsó lámpák vagy az egyedi első lökhárítók.

A vásárlók a Range Roveren elérhető színek mellett az SV Bespoke Premium Palette révén 14 új festést kapnak, melyek között szaténfényű is van. Akinek ezek sem jönnek be, azoknak az SV Bespoke Match To Sample programmal a Land Rover gyakorlatilag bármilyen színt képes reprodukálni.

Akinek az 1,6 millióféle variáció túl sok, azoknak a cég előre elkészített sémákat is ajánl. Az SV Serenity bronzsárga elemeivel például a luxust helyezi előtérbe, míg az SV Intrepid inkább a tömegbe segít beleolvadni.

A konkrét piaci debüt időpontját a Land Rover nem tette közzé, 2022. elején azonban már rendelhető lesz a Range Rover SV. Először lesz elérhető ötüléses, hosszú tengelytávú konfigurációban, és a márka 523 lóerős, biturbós V8-asa fogja hajtani. A pontos árakról a piacra való bevonulás előtt fogunk értesülni, de még azelőtt érkezik egy piacspecifikus konfigurátor is.

