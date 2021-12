A BBC számolt be arról, hogy a legnagyobb párizsi taxivállalat, a G7 kollektíven úgy határozott, hogy a jövőben mellőzik a Tesla Model 3-ak használatát, miután történt egy halálos kimenetelű baleset egy ilyen modellel. A balesetben egy ember életét vesztette, 20 másik pedig megsérült, miután a jelentések szerint a sofőr elvesztette uralmát a jármű felett.

A taxisok döntése pedig személyes indíttatású volt, hiszen a férfi, aki vezette a Model 3-at, egy szolgálaton kívüli taxis volt, aki csak családját akarta meglepni egy közös étkezéssel, az étterem felé vezető úton azonban a sofőr elsodort két járókelőt, egy közlekedési lámpát, és egy teherautóval is ütközött.

A helyi rendőrség emberölés bűntette miatt nyomoz az ügyben, miután a Tesla Model 3-ban olyan vezetéssegítő rendszer működik, mely lehetővé teszi az automatikus kormányzást, vagy éppen az automatikus fék- és gázadást – a balesetet követően a Tesla közölte, nem állt fenn műszaki hiba a tragédia idején.

Jean-Baptiste Djebbari, a francia közlekedési miniszter később megerősítette a Tesla állítását, és közölte, hogy a nyomozás során eddig semmiféle arra utaló nyom nem került elő, mely arra utalt volna, hogy műszaki hiba miatt következett be a baleset. A Teslát ennek ellenére több vád is érte, habár azt már többször is jelezte a vállalat, hogy e funkciók nem helyettesíthetik a sofőrt, csak megkönnyítik a vezetést.

Mindeközben kiszivároghatott, milyen erős lesz az Alfa Romeo új, roppant fontos modellje, a Tonale. A részletekről itt írtunk.