Az amerikai pénzügyi felügyelethez benyújtott iratok alapján Musk opciós jogaival élve 6,24 dolláros áron (kb. 2000 forint) vett 2,1-millió Tesla részvényt, majd 934091-et eladott 952 és 1002 dollár közti áron, ami azt jelenti, hogy november 8-a óta 11,76 milliárd dollárnyi papírjától vált meg.

Musk azt nem közölte, miért ad túl a részvényeken, de értesülések szerint közelgő adóemelések és a gyártó magas piaci értéke áll a háttérben, illetve személyes adósságait is ebből törleszti.

A Tesla-részvények december folyamán 15%-ot veszítettek értékükből, de így is 36%-kal érnek többet, mint év elején. A részvényeladások után nem sokkal Musk Twitteren jelentette be, hogy a Tesla ajándéktárgyaiért a jövőben a kutyás kriptovaluta Dogecoinnal is lehet fizetni.

A Dogecoin értéke az elmúlt 12 hónapban igen extrém hullámvasutazást mutatott be. Musk rengeteget vásárolt belőle és rengetegszer ír is róla Twitteren, amivel mindig jelentős áremelkedést indít be. A mostani bejelentés után is 33%-ot ugrott a valuta értéke. Musk korábban elismerte, hogy szándékosan nyomja fel így a Dogecoin árát, de állítása szerint nem szokott eladni belőle.

