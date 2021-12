A két tweet alapján, melyek a kocsi elejét és hátulját mutatják, egyértelmű, hogy szemet gyönyörködtető látványban lesz részünk. A Ford GT Alan Mann Heritage Edition konkrét inspirációja az 1966-os GT 40 versenyautó volt, amit a gyártó az Alan Mann Racinggel közösen épített a le mansi 24 órás versenyre.

2 Fotó

Bár végül másik autóval indultak, a kísérleti autót alumíniumpanelekkel és egyéb módosításokkal így is megrendelt belőle a Ford ötöt, ebből végül kettő készült el. Hogy az új kiadás is könnyűsúlyú lesz-e, azt ma még nem tudni, de mindenképpen illő tisztelgés lenne az előd felé, arról nem is beszélve, hogy a vásárlók mennyire örülnének neki.

A Ford Heritage Edition-modelljei azonban nem arról híresek, hogy sok módosítás lenne rajtuk. A retrós modellek sokkal inkább egyedi festésükkel emlékeztetik az ügyfeleket a Ford GT 40 legnagyobb sikereire.

Az Alan Mann Racing ma is működik, az alapító fia, Henry üzemelteti és elsősorban régi autókon dolgoznak. A 60-as években a csapat több Fordja nagy sikereket ért el például a Monte Carlo-ralin és az autós Tour de France-on. Sajnos egyelőre nem tudni, mikor jön a végleges változat, de a teaser megjelenése alapján nem kell sokat várni rá.

