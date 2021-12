A kérdéses baleset a Reuters szerint még október végén történt Fremontban és csak a Pony.ai tesztautója volt érintett, amely egy váratlan jobbkanyar után talált el egy sávelválasztót és egy útjelző táblát. A lapnak a Pony.ai szóvivője elmondta, azonnal vizsgálatot indítottak és folyamatosan tartják a kapcsolatot a hatóságokkal az ügyben, mivel „önvezető technológiájuk alappillére a biztonság.”

A Pony.ai, akiknek egyik támogatója a Toyota, 10 elektromos Hyundai Kona sofőr nélküli tesztelésére kapott engedélyt, ezt azonban novembertől kezdődően felfüggesztették, úgy, hogy egy sofőr van az autóban vészhelyzet esetére, továbbra is folytathatják a próbákat. A fejlesztőcsapat elmondta, tesztjeik nagy része sofőrös volt eddig is és a közeljövőben is így folytatják.

A Pony.ai a nyolcadik cégként, még tavasszal kapta meg az engedélyt sofőr nélküli autó tesztelésére többek között a Google Waymója és a General Motors Cruise-a után. A rendszerek azonban folyamatos támadások alatt vannak azóta, hogy az Uber egyik önjáró Volvo XC90-e 2018-ban az arizonai Tempében halálra gázolt egy nőt.

A Teslát mindeközben széles körben azzal vádolják, hogy félautomata rendszerük hatékonyságát a vásárlóknak túl-, a hatóságoknak pedig alulbecsülik, hogy engedély nélkül is tesztelhessenek közutakon. Emiatt már vizsgálat is indult ellenük.

Mindeközben kiszivároghatott, milyen erős lesz az Alfa Romeo új, roppant fontos modellje, a Tonale. A részletekről itt írtunk.