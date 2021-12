Az Overdose tuningcsomag ismerős lehet a RR-rajongók számára, 2016-ban a Wraith kapta meg először a „túladagolás” fantázianevű kit-et, mely már a külsőt is látványosan érintette. Most sincs ez másképp: agresszívebb első- és hátsó lökhárítók, 13 centis kerékjárati szélesítések, valamint speciális spoiler teszi egyedivé a Dawn megjelenését, hogy a 22-es, kovácsolt Vossen felniket ne is említsük - írja a carscoops.com.

11 Fotó

A karbon kiegészítők mellett a Black Badge kivitel dizájnelemei is visszaköszönnek, ezen felül pedig a légbeömlőket is átrajzolták. De nem csupán a külső sikerült fenyegetőre, a 6,6 literes, duplaturbós V12-est 539 lóerőről 677-re húzták fel, ami egészen elképesztő, 980 Nm-nyi csúcsnyomatékot biztosít.

A százas sprinten 0,3 másodpercet sikerült faragni, a 2,5 tonnás óriásnak mindössze 4,6 másodpercre van szüksége a 0-100-as gyorsuláshoz. Igaz az abroncsok védelme érdekében a végsebességet 250 km/órában korlátozták. Újrakalibrálták a légrugózást is, 140-es tempóig a Dawn Overdose 0,4 centivel közelebb van az aszfalthoz, mielőtt a futómű visszaállna eredeti pozíciójába.

A belső a leendő tulajdonosok kívánságaihoz szabható, különböző színű bőrborítások és egyéb dizájnelemek közül is válogathatnak a szerencsések. Az árról nincs hír, az alap Dawn-nál mindenesetre jóval borsosabb végösszeg várható.

