A profitnövekedést pedig olyan módon próbálja elérni a Volkswagen Csoport, hogy költségcsökkentést eszközölnek, miközben jelentős nyereségnövekedésre számítanak a következő öt évben.

Az elképzelés pedig nem is alaptalan a vezetőség részéről, hiszen az előrejelzések is arra engednek következtetni, hogy jelentős nyereségnövekedésre számíthatnak, a Volkswagen Csoport stratégiai célja pedig továbbra is az, hogy 2025-2026 környékére 8-9 százalékkal tudják megnövelni árbevételüket.

A célok eléréséhez azonban valahol csökkenteni is kell a költségeket, így a konszern többek közt azt a célt tűzte ki maga elé, hogy 11 százalék környékére csökkentsék a beruházási és fejlesztési költségek árbevételből történő részesedését a cégnél.

Erre az évre a Volkswagen Csoport egy olyan mértékű növekedést prognosztizált, mely végül meg is valósult, a konszern közleménye szerint pedig céljuk, hogy e tartomány felső határát is elérjék a jövő évben.

