A színváltó koncepciót először 2022 januárjában Las Vegasban, a Consumer Electronics Show keretében fogják bemutatni, habár nem egy konkrét autót visznek majd az érdeklődőknek, hanem olyan karosszériaelemeket, melyek képesek egy gombnyomásra megváltoztatni színüket.

A BMW-konszern nyilatkozatában leszögezte, nem egy olyan speciális festésről van szó, mely képes színárnyalatot váltani, hanem egy olyan technológiáról, melynek segítségével "egy gombnyomásra megváltoztatható a jármű külső színe". Ez a hétköznapi embereknek valószínűleg annyit fog jelenteni, hogy hangulatukhoz tudják igazítani az autó színét.

Habár a technológia kapcsán csak ezt a homályos felvezetést kaptuk, már nagyon kíváncsian várjuk, hogy pontosan miről is van szó, egyes feltételezések szerint pedig nem csupán karosszériaelemeket fognak bemutatni, hanem egy autót is, e technológiával ellátva, és ha ez így lesz, akkor a modell sem lehet más, mint a BMW iX M60.

A BMW nagyon titokzatos a technológia kapcsán, és azt is csak a hírekből tudjuk, hogy egy másik nagyobb dobásra is készülnek jövőre, ugyanis Las Vegasban bemutatásra kerülhet egy innovatív infotainment koncepció is, mely elméletileg "különleges autós moziélményt" képes nyújtani.

Mindeközben az Egyesült Államokban tökéletes vizsgája ellenére buktattak meg egy fiatal fiút, egy apróság miatt, ami szabályváltozást is eredményezett. A részletekről itt írtunk.