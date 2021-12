Összesen 191 keresetet nyújtottak be a csődbíróságnak ügyfelek, akiket a Hertz téves feljelentése nyomán tartóztattak le, köztük Carrie Gibbset, akit még 2019-ben állítottak elő egy kaliforniai benzinkúton a Hertztől bérelt autóból. A CBS Newsnak Gibbs elárulta, hogy az autót egy balesete után a biztosítója bérelte.

Ennek ellenére autólopásért letartóztatták és el is ítélték, később pedig bár ejtették ellene ezeket a vádakat, mivel bevonták ingatlanértékesítői engedélyét, egy évig nem tudott dolgozni. De nem csak ő járt így, a NASA egyik alkalmazotta is így járt, akinek perirata alapján a bérelt SUV-jéből előállított férfira fegyvert is fogtak, miután a Hertz azt állította, az autót ellopták.

Carmen Bosko esete különösen kirívó, ő még januárban vett át egy autót a Hertztől, amit áprilisban vissza is adott. Augusztusban azonban autólopásért letartóztatták és 40 napot töltött börtönben. Steven Robinsold ellen még most is folyik az eljárás, mióta júniusban a cég bejelentése alapján elfogták. A bökkenő csak az, hogy soha nem bérelt autót tőlük.

A felpereseket képviselő Alexander Malofiy szerint egyre többen keresik meg az ügyben. A börtönben töltött napok, tárgyalási költségek és a hírnévrontás alapján 530 millió dolláros, azaz kb. 167 milliárd forintos kártérítést követelnek. A Hertz a csatorna kérésére nem kommentálta az eseteket, ehelyett novemberi közleményüket küldték el, amelyben azt állítják, a vádak alaptalanok és sok ügyfélre azután küldték a rendőröket, hogy hetekkel a bérlet lejárta után sem adták vissza az autót.

