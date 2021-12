A Toyota 86 egyértelműen olyan autó, amely dicséretet érdemel, hiszen amikor a crossoverek uralják az eladási listákat, egy megfizethető sportkupé már-már luxusnak számít. Bár nem tartozik a leggyorsabbak közé, ár-érték arányban még mindig nagyon jó modellnek számít.

A Toyota hozzátette a GR tagot a 86-hoz, így lett GR86, és ezzel az elvárások is megnőttek, amelyeknek azonban meg is tud felelni, arról nem is beszélve, hogy a megfizethetőségének köszönhetően a tuningolóknak is jó alap. Ezt a Toyota is tudja, ezért különböző módokat ad ügyfeleinek a GR86 személyre szabására.

Ennek egyik módja a GR Parts csomag. Úgy tűnik, hogy ez csak egy újabb opcionális karosszériacsomag a gyártótól, de nem csak a formára van hatással, valós előnyöket kínál, ezt pedig a Toyota egy videóban magyarázza el.

A Toyota szerint az opcionális aero alkatrészeket a Super GT versenyautóval együtt fejlesztették ki, és hozzáteszik, hogy az alkatrészek formáját a számítási áramlástan segítségével alakították ki. Lényegében a Toyota egyfajta virtuális szélcsatornát készített, hogy nagyobb leszorítóerőt adjon a járműnek, ez pedig megmagyarázza, hogy az autó hátulja miért néz ki úgy, ahogy – és igen, valóban az autó alá vezetik a levegőt.

A szokásos utcai forgalomban nem lehet majd nagy különbségeket észlelni, azonban a nagyobb tempónál már egyértelmű a változás.

A készlet Japánban már kapható, import esetén az alapára 361 900 jen (1 millió forint), azonban a festést mindenkinek magának kell intéznie. Színhez igazítva 380 600 jenbe (1 millió 80 ezer forint) kerül importdíjak nélkül.

