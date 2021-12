A "továbbfejlesztett és továbbfejlesztett" E30 M3 egy remek példa egy klasszikus autóra, amelyet annyira átalakítottak, hogy versenyautós teljesítményt és közúti autós kényelmet kínál. A Carfection és a Top Gear által is kipróbált autó eddig elég jó kritikákat kapott.

A Reduxhoz szükség van egy donor M3-asra, ami önmagában könnyen 70 000 fontba, azaz kb. 30 millió forintba kerülhet, plusz 330 000 font (jelenlegi átváltási árfolyamon kb. 137 millió forint) pluszban, de ezért valóban különlegességet kapunk. A Redux a 2,3 literes S14-es motort 2,5 literesre tágítja, és kicseréli a belső részeket. Emellett új gázkarokat és egy Motec ECU-t is beépít, amelyek együttesen 100 lóerővel többet adnak a gyári 200 lóerőhöz képest.

Ez 300 lóerőt jelent, amely mindössze 1150 kg-ot kell, hogy meghajtson az ötfokozatú kézi váltón keresztül. Emellett 18 colos kerekeket is kapott, amelyeket a korszak túraautó-bajnokságaiban versenyző M3-as ihletett, valamint a versenyautóról lemásolt tükröket. A Redux még a kerékíveket is kiszélesítette plusz 40 mm-rel kipofozva a külsőt, ahogy a teljesítményt is. Az eredmények lenyűgözőek.

"Az a szép, hogy amint befordulsz az első kanyarba, tudod, hogy ez még mindig egy E30 M3" - magyarázza Henry Catchpole, a Carfection munkatársa. "Az első kis féktáv annyira jellegzetes, mert éppen elég lassú, majdnem olyan, mintha nem is reagálna a pedál, aztán jobban rányomsz, és ekkor harap igazán.

Eközben a Top Geares Ollie Marriage szerint a teljesítmény ellenére nem érződik kemény motorsport-autónak a Redux M3-asa. Elismeri, hogy egy nagyon hosszú úton talán kicsit kényelmetlen lehet, szerinte a döcögéseket minimálisra csökkentették, a kényelem pedig több mint elfogadható.

Írásos értékelésében azonban Marriage szerint nem áll össze minden olyan jól, mint a Singer és az Alfaholics hasonló autóiban. Mindezek miatt az árat kicsit nehéz lenyelni.

Mindeközben Ken Block ezúttal a 14 éves lányát, Liát ültette a Hoonicorn volánja mögé, hogy megvívjon egy 4000 lóerős, az amerikai dragbajnokságban szereplő Corvette-el. Az eredményt itt lehet megtekinteni.