Legtöbbünk számára az autómosás egy hétköznapi, fárasztó munka. Nézni azonban remek élmény, főleg, ha az autón rétegekben áll a trutyi. Ha tehát ma egy kicsit stresszesnek érzed magad, és szeretnél megnézni valamit, ami megnyugtatja az idegeidet, akkor van egy videónk a számodra.

A videót a The Detail Geek hozta el. Ebben az epizódban egy nagyon mocskos Ford F-150 mélytisztítását végzik el. Csupa kosz és sár, így mindenképpen megérett egy kis mosásra. Igaz, a szürke festék elrejti a szennyeződéseket, de a teherautó olyan helyeken is barna, ahol nem kellene. Semmi olyan nincs rajta azonban, amit egy slag ne tudna helyrehozni.

De ez egy mélytisztítás, úgyhogy a gumik is kapnak egy jó kis súrolást, ahogy a kerekek is. A lökhárítókra és a fellépőkre tapadt sárral is elbánunk. Igen, még az üzemanyagtöltő-nyílás belseje is külön figyelmet kap. És még el sem kezdték a belsejét.

Igen, ennek a bizonyos F-150-esnek a belseje is mélytisztításra szorult. Bár nem volt olyan mocskos, mint a kasztni, de azért elég jól kitakarították. A legtöbben megelégedtek volna egy porszívóval is, de végül is ez itt a The Detail Geek csatorna.

Ahogy az várható volt, a teherautó visszanyerte eredeti fényét. A videó közel 30 perces, így láthatod, milyen bonyolult a tisztítás. Vajon elég lesz ahhoz, hogy te is vödröt és szivacsot vegyél a kezedbe? Valószínűleg, vagy valószínűleg nem. Akárhogy is, elég szórakoztató és lebilincselő nézni.

Mindeközben Ken Block ezúttal a 14 éves lányát, Liát ültette a Hoonicorn volánja mögé, hogy megvívjon egy 4000 lóerős, az amerikai dragbajnokságban szereplő Corvette-el. Az eredményt itt lehet megtekinteni.