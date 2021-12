A ferdehátúhoz hasonlóan az A-osztály szedánjának eleje is új lökhárítót kap, amely más hűtőrácsot és légbeömlőket rejt. A modell már most is az egyik legalacsonyabb légellenállási együtthatóval rendelkezik a piacon, így várhatóan megmarad a különbségtétel az aerodinamikusabb normál felszereltségi szintek és a sportos AMG-Line között.

Galéria: Mercedes-Benz A-Class Sedan Spy Shots

29 Fotó

A fényszórók és a hátsó lámpák LED-textúrája is átdolgozásra kerül, hogy modernebbnek tűnjön, miközben megmarad az egyedi formája. A hátsó lökhárító alsó részén is kisebb változtatásokra számíthatunk, valamint új kerékdizájnra.

Kémfotósaink arról tájékoztattak minket, hogy a műszerfalat letakarták, ami szintén frissítésekre utal. Azt nem tudjuk, hogy az A-osztály új képernyőelrendezést kap-e, ahogyan a nagyobb modelleknél láthattuk, vagy csak egy nagyobb érintőképernyőt az MBUX infotainment rendszer legújabb verziójával.

Európában a frissített modell valószínűleg megtartja az 1,3 literes négyhengeres benzines és a 2,0 literes négyhengeres dízel opciókat, emellett egy enyhén frissített plug-in hibrid rendszer és a teljesítményorientált AMG A35-öshöz tartozó 2,0 literes turbómotor mellett.

A ráncfelvarrott A-osztály kínálatáról akkor tudunk majd meg több információt, amikor közelebb kerülünk a hivatalos bemutatóhoz, amely valamikor 2022 első felében várható. Az A-osztály szedán továbbra is a szexibb CLA testvérével együtt kerül forgalomba, amely szintén egy életközépi ráncfelvarráson eshet át 2023-ban.

