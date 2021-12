A 16 éves Bryce Rosenblum minden vágy az volt, hogy megszerezze a jogosítványt, a vizsgára pedig családja Tesla Model 3-asával ment, azonban ekkor jött a hideg zuhany: a vizsgabiztos megbuktatta, annak ellenére, hogy semmi olyan hibát nem követett el, mely indokolttá tette volna a bukást.

Mint kiderült, a vizsgabiztos azt nehezményezte, hogy a fiú lassítás közben nem lépett rá a fékpedálra. Viszont az a helyzet, hogy egy Teslával nem is kell rálépni a fékpedálra, ugyanis minden Tesla, épp úgy, mint bármely más villanyautó regeneratív fékrendszerrel van felszerelve.

Ez pedig azt jelenti, hogy a sofőrnek nem szükséges hozzáérnie sem a pedálhoz, mivel a fékrendszer önmagában is képes olyan mértékű lassulást kiváltani, amihez elegendő csak felengedni a gázpedált. A vizsgabiztos azonban meg akarta volna nézni, hogy a tanulóvezető hogyan fékez, ezt viszont csak akkor láthatta volna, ha gyorsabban kellett volna fékeznie vagy lassítania.

A vizsgáztatásokért felelős Department of Motor Vehiclesnek (DMV) ezért kénytelen lesz megvizsgálni a helyzetet, mivel az elektromos autóké a jövő, és mint ismeretes, az autógyártók egymásra licitálva jelentik be, hogy melyikük mikor tervez teljes mértékben átállni a villanyautók gyártására.

A DMV pedig felül is vizsgálta az esetet, és megállapították, hogy a megbuktatás ezek alapján jogtalan volt, sőt, utólagosan még a tanulóvezető vizsgáját is sikeresnek minősítették. A fiú most biztosan nagyon boldog, ugyanis megkapta jogosítványát, és nem is kellett megismételnie a vizsgát.

