A Hyundait Christian Gebhardt vezette, Pirelli P Zero Trofeo R gumikkal, ahogy két hónapja a VW volánja mögött is ő ült, azon azonban Michelin Pilot Sport Cup 2 abroncsok voltak. A frissített Hyundai i30 N-t 2020. szeptemberében mutatták be, a Performance kiszerelés egy 280 lóerős, 392 Nm-es, kétliteres turbómotort rejt nyolcsebességes, duplakuplungos váltóval.

A VW Golf GTI Clubsport 45 idén februárban jelent meg a GTI-család legerősebb modelljeként. A kétliteres turbómotor itt 300 lóerőt és 400 Nm-t tud, ami egy hétsebességes automata váltón át megy az első tengelyre.

A Nürburgringen jelenleg a Renault Megane RS Trophy-R a leggyorsabb ferdehátú, még 2019-ben Laurent Hurgon ment vele egy remek, 7:40.10-es kört. Gebhardtnak ennél 15 másodperccel sikerült lassabbat mennie a saját tesztje során.

Hogy miért van ennyi a két kör között, azt senki sem indokolta meg (talán más körülmények voltak), mindenesetre a következő rekordesélyes modell jövőre érkezhet az új Honda Civic Type R képében.

Mindeközben Ken Block ezúttal a 14 éves lányát, Liát ültette a Hoonicorn volánja mögé, hogy megvívjon egy 4000 lóerős, az amerikai dragbajnokságban szereplő Corvette-el. Az eredményt itt lehet megtekinteni.