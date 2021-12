Az Acura nemrég jelentette be az Integra visszatérését, de az a modell eléggé különbözik a nagy ősöktől, nem is beszélve a hibrid, összkerék-meghajtású új NSX-ről, amiben még kevesebb közös pont van a legendás rokonnal. A The Sketch Monkey nevű youtuber azonban hű maradt az eredeti modellhez saját renderelésében.

Az S2000 átalakított frontrésze azonnal elkapja az ember tekintetét. Az AP1 ás AP2-generációk ma sem tűnnek öregnek, de a vékonyabb LED-fényszórók és a beléjük épített menetjelzők így is sokkal modernebb ábrázatot kölcsönöznek neki.

Az első lökhárító is át lett szerkesztve, a keskenyedő, agresszívebb hűtőrácsot pedig két megnagyobbított légbeömlő fogja közre. A videós oldalra is rakott ilyen nyílást, az első kerekek mögé.

Egy szép világban a Honda egy nagy hangú, négyhengeres szívómotorral támasztaná fel az S2000-et, hatsebességes manuális váltóval, amilyen az eredetinek is volt. Azonban erre csekély az esély, ugyanis ha valaha vissza is tér az S2000, azt hibridként vagy villanyautóként fogja maximum megtenni.

Mindeközben Ken Block ezúttal a 14 éves lányát, Liát ültette a Hoonicorn volánja mögé, hogy megvívjon egy 4000 lóerős, az amerikai dragbajnokságban szereplő Corvette-el. Az eredményt itt lehet megtekinteni.