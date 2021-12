A magazin már negyven év osztja ki az év legjobb személyautóinak járó díjat, többek között a legjobb használatautókat és a legjobb vontatáshoz optimális típusokat is megjelölik. Idén annyival bővült a díjak listája, hogy kiosztották az év furgonja és az év könnyű haszonjárműve díjat is.

A tavalyi díjátadónak pedig a Peugeot örülhetett a leginkább, ugyanis elnyerték a legpraktikusabb furgon (Partner), középkategóriás haszonjármű (Expert) díjait egyaránt, valamint a furgonok kategóriájában összesített első helyezést ért el.

Ha a tavalyi díjátadón boldog volt a francia gyártó, aki az idein még inkább: öt kategóriagyőzelmet szerezett, 2022-ben megnyerte az év furgonja és az év könnyű haszonjárműve díjat is. A Partner és az Expert idén is nyertek, most azonban a nagyméretű Peugeot Boxer is elismerést kapott.

A Peugeot Partner alapvetően az EMP2 platformra épül, ami kis tömegével és személyautós vezethetőségével nagyon felhasználóbarát. Ráadásul több mint egy tonna a hasznos teherbírása, raktere pedig 4.3 köbméteres – írja az Autoszektor.

A Boxernek pedig ennél jóval nagyobb, 1790 kilogrammos a terhelhetősége, ami a változatos felépítményével hódította el a zsűri szívét. Az Expert titka pedig a középkategóriában a terhelhetőség és a térfogat optimális arányai voltak.

