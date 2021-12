A szolgáltatásról szóló hírekről Redditen kezdtek el pletykák terjedni még Redditen, a The Drive kérdésére viszont a Toyota megerősítette, hogy valóban előfizetés kell ahhoz, hogy a 2018 után gyártott Toyotákat gombnyomásra indíthassuk. Sok tulajdonos azonban nem is tudott erről.

A Toyota által közzétett reklámprospektus szerint az Audio Plus rendszerrel felszerelt modellekben csak három évig működik az ezzel járó távoli indítás, ezután elő kell fizetni rá. Akik a Premium Audio rendszert vásárolták meg, azoknak csak tíz év után kell fizetni.

A The Drive szerint a próbaidőszak után havi 8 dollárért (kb. 2500-3000 forintért), vagy évi 80 dollárért (25 ezer forintért) lehet meghosszabbítani a funkciót. A távoli indításhoz a sofőröknek először kétszer gyorsan, majd egyszer három másodpercig nyomva tartva kell lenyomnia az ajtókat záró gombot, ezután pár másodperc és a motor beindul.

A Toyota más módokon is kínál távoli indítást vásárlóinak: A Remote Connect opcióval és Connected Services opció megvásárlásával a Toyota Androidos vagy Apple okostelefonos alkalmazásán keresztül is megtehetjük ezt, sőt, akár Apple vagy Android karóránkkal is.

