21 milliárd eurót alsó-szászországi gyárakra, illetve a hannoveri üzem villanyautók gyártására való „középtávú” átállására fognak költeni. Itt több különböző villanyautó fog készülni, például az első Artemis, az ID.California vagy az ID.Buzz. Emellett egy új Bentley vázait is itt fogják termelni.

2024-től a Volkswagen wolfsburgi gyára fog az ID.3 teljes körű gyártásával foglalkozni, majd 2026-ban csatlakozik mellé a Project Trinity, egy következő generációs villanyautó négyes szintű önvezető technológiával.

Lipcsében két új, PPE-platformra épülő Porsche gyártására költ a cég, erről nem mondtak sokat, de az egyik biztosan a másodgenerációs Macan lesz. Mindeközben az Audi neckarsulmi üzeme lesz az új „E6-modellcsalád” születési helye, Brüsszelben pedig 2026-től a Q8 e-tron gyártása zajlik.

Ha ez nem lenne elég, Martorellben kompakt, Pamplonában crossover villanyautókat gyárt majd a VW 2025-től, több márkának is, erről a döntés azonban még nem végleges. A Volkswagen azt is bejelentette, hogy 2026-ra méréseik szerint eladásaik 25%-át már villanyautók fogják kitenni, majd ahogy egyre több elektromos modellt mutatnak be, ez folyamatosan nőni fog.

Mindeközben Ken Block ezúttal a 14 éves lányát, Liát ültette a Hoonicorn volánja mögé, hogy megvívjon egy 4000 lóerős, az amerikai dragbajnokságban szereplő Corvette-el. Az eredményt itt lehet megtekinteni.