Számok különleges autógyűjtemény létezik világszerte, a hivatalos autógyártóktól kezdve a több tíz egzotikus járművet tartalmazó magángyűjteményekig, azonban ez a dubaji szinte minden képzeletet felülmúl.

Shmee150 vezet körbe a The Space DXB-ben, a szuperautók, hiperautók és egzotikus autók legújabb dubaji helyszínén, amely az Egyesült Arab Emírségek egyik legmenőbb célpontja az autórajongók számára, a videó pedig betekintést enged a kulisszák mögé az ott kiállított csodálatos járművek kapcsán.

Az első helyiség az, ahol több tíz Rolls-Royce parkol néhány limitált kiadással és egy Mansory által átalakított modellel. Ez azonban a következő termekhez képest csak egy vidéki használtautó-kereskedésnek tűnik.

Akár úgy is mondhatjuk, hogy a McLaren P1 és a Ferrari LaFerrari nem a legegzotikusabb kiállított gépek. Van ott két Bugatti Divo, egy McLaren Elva, egy Ferrari Monza és mások. Számos különleges Ferrari, Porsche és Lamborghini is van, valamint egy Ferrari versenyautó és egy Porsche 918 Spyder, a néhány erősen átalakított G-osztályról nem is beszélve.

A teremben minden fölött – szó szerint – egy lebegő együléses versenyautó áll, amely bemutató céllal le tud ereszkedni a föld felé. Vannak továbbá valódi versenyautókon alapuló, teljes méretű versenyszimulátorok, valamint számos autóalkatrész, egy flipper, egy asztali foci, egy üvegteniszasztal és még sok más menő tárgy, amelyek kiegészítik az autógyűjteményt.

Mindeközben Ken Block ezúttal a 14 éves lányát, Liát ültette a Hoonicorn volánja mögé, hogy megvívjon egy 4000 lóerős, az amerikai dragbajnokságban szereplő Corvette-el. Az eredményt itt lehet megtekinteni.