Linda Jackson, a márka vezérigazgatója jelentette be, hogy azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy lehetőleg 2030-ra kizárólag elektromos autók guruljanak ki a gyárból Európában.

Habár az EU részéről egyelőre csak egy javaslatcsomag jött az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésére vonatkozóan, a javaslat szerint pedig 2035-ig meg kellene szüntetni a dízel- és a benzinüzemű autók értékesítését.

Az autógyártók pedig egymással versengve licitálnak korábbinál korábbi célokra, sokan pedig már rég túl is vannak a bejelentéseken: a DS 2024-re, az Alfa Romeo 2027-re, az Opel pedig 2028-ra tervezi elhagyni teljes mértékben a dízel- és a benzinüzemű autók gyártását.

Ha a Peugeot a bejelentés pillanatában kezdte volna csak el az elektromos autók gyártására való áttérést, eléggé szűkös lenne az a bizonyos 8 éves távlat, azonban szerencsére már korábban is gondoltak erre, mi több, több olyan modell is kijött, melyek villamosítottak: e-208, az e-2008, az e-Rifter, az e-Expert, az e-Traveller, de rövidesen érkezik egy elektromos változata a 308-asnak is.

