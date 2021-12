Habár még mindig nem érkezett meg, a jelenlegi információk és képek alapján rövidesen a dúsgazdag vásárlók is örülhetnek, akik már egy jó ideje a csúcsmodellre várnak. A Mercedes-AMG One modellt még 2017-ben jelentették be, azóta pedig rengeteg akadály gördült a gyártás elé, főként a Forma–1-es motor beépítésének problémái miatt.

A hiperautó, melyet annak idején Lewis Hamilton mutatott be a nagyközönségnek, túlzás nélkül egy Forma–1-es autó utcai változata, ugyanis a 0-100-as gyorsulást nevetséges, 2,5 másodperc alatt teszi meg, maximális sebessége pedig valahol 350 km/óra környékén áll meg.

A bestia 1.6 literes V6-os turbómotorra épülő hibrid hajtáslánccal, és 11 ezres maximális fordulatszámmal dolgozik, súlya pedig szinte mint a pehely: kevesebb mint 1,3 tonnát nyom. A Mercedes-AMG One modellből a tervek szerint összesen 275 példány gurul majd ki a gyártósorról, az eddigi információk szerint pedig potom 2,7 millió eurót, átszámítva 950 millió forintot kérnek majd az 1000-1100 lóerős fenevadért.

Úgy tudni, már egészen sokan jelezték, hogy megvásárolnának egy példányt, köztük olyan hírességek, mint Mark Wahlberg, vagy éppen jelenlegi és volt Forma–1-es pilóták, mint Niko Rosberg.

