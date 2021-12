A szélerőmű a legnagyobb projekt, amihez a Volkswagen a nevét adja, Skellefteå városában fogja megépíteni egy szélerőművekre szakosodott cég. Az a rész, amely a VW segítségével, 100 GWh-nyi elektromosságot fog termelni, ami 27 ezer háztartást láthat majd el árammal.

A gyártó a Way to Zero-kampány keretében kötelezte el magát megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos projektek támogatásába, melyeknek hála a villanyautók is környezetkímélőbbek lehetnek.

A VW szerint ugyanis a csak megújuló forrásból származó árammal töltött autók élettartamuk alatt feleannyi szén-dioxid kibocsátásáért felelnek, mint az EU jelenlegi energiahálózata alatt, ezért elsősorban olyan helyekre koncentrálnak, ahol az elektromos autók népszerűbbek.

A Volkswagen 20%-os részesedésével uralja a svéd EV-piacot, így nem meglepő, hogy belevágtak a szélerőmű támogatásába. Mellette egy tramm-götheni naperőmű építését is támogatták, de 2025-ig összesen 20 további kezdeményezésbe akarnak besegíteni, többek között Spanyolországban, Nagy-Britanniában és Finnországban.

A cég célja az, hogy a program végére hétezer terawattórányi zöldenergia termeléséhez járuljanak hozzá, amely összesen évi 600 ezer háztartás villanyellátását oldaná meg.

