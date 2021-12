Az elektromos autók térhódítása nem csupán a közembereket érte el, már a rendőrségi szervek is egyre szívesebben szereznek be EV-ket járőrautó gyanánt. Nem volt ez másképp a Connecticut állambeli Westport rendőrségével sem, akik még 2019-ben szereztek be egy Tesla Model 3-at.

A választás azért esett a Model 3-ra, mert úgy vélték, a Tesla nem csupán olcsóbb, de karbantartása és a rendőri munkára való átalakítása is sokkal megfizethetőbb, sőt, a jelenleg használatban lévő Ford Explorer SUV modellekhez képest éves szinten 6000 dollárt (1,95 millió forint) tudnak megspórolni.

Az Egyesült Királyságból most pedig megérkeztek a legfrissebb adatok az autóról, ugyanis a Tesla UK épített egy egyedi Model 3-at a rendőrségnek, mely egy 9 hónapos tesztsorozaton esett át. Max Toozs-Hobson, a Tesla ügyfélmenedzsere a LinkedIn-en osztotta meg a tesztek eredményeit, hozzátéve, hogy a Model 3 rendőrautók "nagyszerű eredményeket értek el" a tesztek során.

Habár a felsorolásban megannyi előnyt láthatunk, mi most kiemeljük a legfontosabbakat: a Model 3 rendőrautó képes 322 km/órás sebességgel közlekedni, ami hatalmas különbség a jelenleg használatos autókhoz képest, melyekkel vészhelyzet esetén a rendőrök nem tudnak olyan gyorsan kiérni a helyszínre.

A Model 3 járőrautó leghosszabb bevetési ideje több mint 4 óra volt, ami azért is lényeges, mert szinte minimális hatással vannak a hatótávra a kiegészítő rendszerek, a LED-ek akár napokig is képesek működni akkumulátorról, míg egy 3 órán át tartó ANPR (automatikus rendszámfelismerő) használat csak néhány kilométerrel rövidíti le a hatótávot.

A Model 3-at tesztelő rendőrök hatalmas előnyként nevezték meg a műszak közbeni töltést, mely véleményük szerint kényelmes és egy szupertöltő esetében kevesebb mint 20 perc alatt 70 százalékos töltöttséget értek el, melynek köszönhetően további 5-6 órán át lehet vezetni az autót.

Mindeközben Ken Block ezúttal a 14 éves lányát, Liát ültette a Hoonicorn volánja mögé, hogy megvívjon egy 4000 lóerős, az amerikai dragbajnokságban szereplő Corvette-el. Az eredményt itt lehet megtekinteni.