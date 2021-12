Az Aston Martin legendás modellje egy luxuslimuzin és egy sportautó szerelméből született, ráadásul egy olyan időszakban gurult ki először a gyárból, amikor még nagyon kevés autógyártónak jutott eszébe e kombináció.

Az egyedi vonalakkal megálmodott Lagonda nevét az Aston Martin által felvásárolt azonos nevű autógyártóról kapta, az alábbi fotókon pedig már a második generációs modellt csodálhatjuk meg. Az első széria sokkal inkább hasonlított egy meghosszabbított tengelytávú, plusz két ajtós Aston Martin V8-hoz.

Habár akkoriban nem annyira értékelték e küllemet és még a legrondább autók közé is besorolták, ha megnézzük az 1976-os formaterveket a piacon, nem annyira meglepő ez a döntés. A Lagonda egy olyan autó, melyet egy gyermek is le tudna rajzolni, de itt is érvényesül az egyszerű, de nagyszerű elve, így a modell letisztult vonalakkal dolgozik, lapos orrán hatalmas bukólámpákkal és egy apró hűtőmaszkkal.

A mai méretekhez képest is nagynak számít, hogy 5,2 méter hosszú az autó, de csak 1,3 méter magas, amitől inkább egy sportkupé benyomását kelti, habár a belső tér már nem annyira kényelmes, sőt, inkább kicsinek mondanánk. Ennek ellenére ez volt az első autó, melybe digitális műszeregység került, és még pár kezdetleges érintőgombot is raktak a kormány mögé.

Motorja 5,3 literes, 280 lóerős, karburátoros V8-as, végsebessége 280 km/óra környékén van, a 0-100-at pedig 8,9 másodperc alatt teszi meg álló helyzetből. A képeken látható modell kétségkívül nem tökéletes, pár karcot már kapott az évek során, de ettől függetlenül pompás állapotban van, a cikk írásának pillanatában a licit pedig 5 millió forint környékén van – szóval ha megtetszett, érdemes sietni!

