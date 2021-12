A valamivel több mint két évvel ezelőtt bemutatott Ferrari Roma gyári állapotában is remek értékekkel bír, hiszen a vásárlók 620 lóerős teljesítmény és 760 Nm-es nyomaték felett uralkodhatnak, ám aki ezt kevésnek találja, annak most van egy jó hírünk.

11 Fotó

A DMC is elkészítette ugyanis a maga csomagját a modellhez, ami így 708 lóerővel és 888 Nm-es csúcsnyomatékkal áll a vásárlók rendelkezésére.

A motorvezérlő szoftver átprogramozásán túl érkezett egy új első lökhárító, egy új hátsó spoiler és egy szintén áttervezett diffúzor is, miközben néhány kiegészítő elem az autó oldalán is megfigyelhető. Említésre méltó tény még, hogy a műhely szakemberei elől 21, hátul pedig 22 colos kerekekkel látták ez a Romát, miközben 3.5 cm-rel annak hasmagasságát is csökkentették.

Az elvégzett munka eredményeképp a 0-100-as gyorsulás ideje a gyári 3.4 másodpercről 3.2 másodpercre csökkent, míg a 0-200-as sprint esetében 9.3-ról 8.9 másodpercre redukálódott az érték. Végsebesség tekintetében is történt némi előrelépés, igaz, ezen a szinten nem túl jelentős, ugyanis a gyári 320 km/órát mindössze 326 km/óráig húzta a műhely.

