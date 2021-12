A havas utcákon hajtott tesztautó a Bentley ismerős álcaborítását viselte a majd egy éve is látott „Beyond 100” felirattal. A hátsó ajtók most is sokkal hosszabbnak tűnnek a jelenlegi Bentaygáénál, szóval a hátsó utasoknak lesz helye bőven. Ettől eltekintve nagyjából úgy néz ki a modell, mint minden Bentayga, de ez volt a recept a hosszabbított Mulsanne esetében is.

Hogy az utastérben mi rejtőzik, az rejtély, de mi luxusos, hátradönthető hátsó ülésekre számítunk, amiben a jól eleresztett tulajdonos szundíthat egyet, amíg a sofőr elviszi oda, ahol szórhatja a pénzét. Bár ez a stílus elsősorban Kínában népszerű, a Mulsanne elkaszálása után hagyott űr miatt máshol is lehet jövője a modellnek.

A Bentayga önmagában is elég nagy, szóval az új variánsban sem kell majd összehúznia magát az embernek. Hétüléses változatról azonban nincs szó. A motorkínálat is kérdéses, a Bentleynek V8-asa és W12-ese is van, a pletykák szerint az utóbbi lesz a helyes megfejtés. A Beyond 100-borítás miatt az is kérdés, hogy lesz-e hibrid változat, bár a képeken nem látni töltőcsatlakozót, ami ezt elárulná.

A Bentayga EWB-t még idén bemutathatja a gyártó, legalábbis ez volt az eredeti terv, az azonban, hogy még tesztelik, kétségessé teszi a dolgot. A céggel kapcsolatban nem tudni olyan körülményről, ami csúszást eredményezne, bár a globális chiphiány már magában megmagyarázna egy ilyen lépést.

Mindeközben a Top Gearnél megválasztották az Év Autóját, és valószínűleg nem túlzunk, ha azt mondjuk, óriási meglepetés született. Az eredményről itt írtunk.