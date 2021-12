A hibridek világában otthonosan mozgó Toyota nemrég leplezte le első teljesen elektromos modelljét, a bZX4-et, és a vállalat tervei szerint a közeljövőben legalább hat újabb bZ, vagyis beyond Zero sorozatú, 100 százalékban elektromos járművet mutatnak majd be.

Ennek ellenére a Toyota szemei előtt még mindig nem a 100 százalékos elektromos meghajtás lebed a jövőre nézve, a gyártó szerint ugyanis a belsőégésű motorok és az ezekre épülő különböző hibrid hajtásláncok még hosszú ideig velünk lesznek - számolt be a hvg.hu.

A japán vállalat szerint nem kell ráerőltetni az egész világra a villanyautókat, ehelyett inkább meg kell nézni, mely régiókban milyen módon lehet a leginkább élhető formában valóra váltani a zöldebb autózást. A fejlett országokban - például Nyugat-Európában - gyorsan teret nyerhetnek a villanyautók (és ez már történik is), a töltőkben és elektromosságban kevésbé eleresztett területeken azonban a hagyományos meghajtású járművek zöldebbé tétele a reális cél.

A Toyota tehát továbbra sem engedte el a hibridek kezét, és az elektromos autói mellett tovább dolgozik a különböző technológiák fejlesztésén - így például a szilárdtest akkumulátorokon. A lap szerint nemrégiben már az első ilyen újgenerációs teleppel felszerelt prototípusok közúti tesztje is megkezdődött Japánban, de a Toyota mellett többek között a Daimler és a Stellantis is dolgozik a technológián.

A szilárdtest akkumulátorok lenyűgöző jellege abban rejlik, hogy a társaiknál kétszer vagy akár háromszor nagyobb energiasűrűséggel kecsegtetnek, és hűtést/fűtést sem igényelnek. Azonos hatótávval csökkenthető velük az autók súlya, vagy azonos tömeg esetén sokszorosára növelhető a hatótávjuk - arról nem is beszélve, hogy néhány perces töltési időt igényelnek csupán.

A hidrogén üzemanyagcellás autók térnyerését nagyban akadályozza a járművek ára és a töltőhálózat igen gyér jellege. A Toyota vezetőségének célja, hogy közeljövőben minden 150 kilométeren lehet majd hidrogént tankolni Európában.

