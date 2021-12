A 2022-ben esedékes, várva várt bemutató előtt azonban már most is elég jó képet kaphatunk arról, hogyan is néz ki, köszönhetően ezeknek a frissen érkezett kémfotóknak. A képeken egy téli tesztelésen lévő Buzz prototípus látható, mely minden eddiginél kevesebb álcafólia alatt bujkál.

19 Fotó

Az emblémát és az azt körülölelő területet, a ködlámpákat és az első és a hátsó lámpatestek tényleges formáját azért megpróbálták elrejteni a kíváncsi szemek elől, de az ablakok formája már nagyon jól látható, és e fotósorozat és a VW által bemutatott, enyhén álcázott példány mellett a Buzz külseje nem igazán rejt titkot.

A fényképeket elnézve úgy tűnik, hogy a lencsevégre kapott járművön több fehér álcafólia is volt, és mintha letépték volna ezeket - egyes területeken csak részben - , ami arra utal, hogy a VW már nem annyira érdekelt a Buzz körüli titkolózásban, mint korábban - mint említettük, az autógyártó egy szinte teljesen fedetlen Buzzt is bemutatott az ID.5 mellett az utóbbi leleplezésekor.

A szögletes, dobozszerű karosszéria alatt a Volkswagen már ismert MEB platformja található, erre épül majd a Buzz hátsó- és összkerékhajtású változata is. Fontos megjegyezni, hogy mivel a tengelytávja hosszabb, mint a többi MEB-alapokra épülő modellé (3,3 méter), a VW-nek marad helye arra, hogy nagyobb akkumulátorral szerelje fel, mint bármely más, azonos platformra épülő járművét.

Mindeközben a Top Gearnél megválasztották az Év Autóját, és valószínűleg nem túlzunk, ha azt mondjuk, óriási meglepetés született. Az eredményről itt írtunk.