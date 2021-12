A Tesla vezérigazgatója, Elon Musk Twitteren jelentette be, hogy egy négymotoros változatot is terveznek, „független, ultragyors reakciójú nyomatékelosztással minden keréken”, de a technokirály azt is jelezte, hogy kezdetben ez csak limitált számban lesz elérhető.

A hír meglepő, mert a Tesla eredetileg csak három változattal tervezett: A belépőszintű Cybertrucknak egy villanymotorja és 402 km feletti hatótávja lesz, eggyel feljebb a kétmotoros összkerék-meghajtású verzió 483 km-es hatótávval, míg a csúcsot eddig a hárommotoros variáns jelentette 2,9 mp alatti százas sprinttel és 800 km feletti hatótávval.

Ezeket a részleteket nemrég a Tesla törölte weboldaláról, emiatt pedig mindenféle találgatások beindultak, ezt erősítette meg Musk a négymotoros Cybertruck bejelentésével.

Nem ez volt az egyetlen újdonság, amit megosztott a vezérigazgató, azt is elárulta ugyanis, hogy első és hátsókerék-kormányzású lesz az autó, így akár átlósan is lehet vele majd haladni – ezt azonban már a GMC Hummer EV ellőtte korábban a Crabwalk móddal.

