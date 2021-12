Te vagy a Nissan és a Datsun legnagyobb rajongója? Van felesleges egy órád egy YouTube-videóra? Ha mindkét kérdésre igennel válaszoltál, ez a szerencsenapod: a Hoonigan Auto Focus a rajongók legnagyobb örömére ellátogatott a Nissan amerikai "titkos" múzeumába, ahol a kezdeti esetlen Datsun modellektől kezdve a brutális IMSA versenyautókig minden van, mi szem-szájnak ingere.

Most végre lehull a lepel, és kiderül, hogy mi is lapul a Nissan féltitkos létesítményében. A bemutatóvideóban ugyanis láthatunk pár Steve Millen Z-autót, különböző klasszikus modelleket, de még olyan példányok is figyelnek a múzeumban, melyek koncepcióautók, és igazi tiltott gyümölcsnek számítanak az autóiparban.

A videó pedig okkal ilyen hosszú, hiszen a múzeumban nem csupán a múlt modelljei vannak kiállítva, ráadásul minden példány mellett szerepel háttértörténete is, de mivel nem szeretnénk előre lelőni a poént, azt ajánljuk, nézd meg a videót.

Ha viszont inkább személyesen terveznél ellátogatni a Nissan USA múzeumába, ahhoz bizony egyenesen őket kell megkeresned engedélyért.

