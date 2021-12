Minden autótisztítós videó hatalmas élmény, akár egy kukacokkal teli utastér kiporszívózásáról, akár a napfénytől kifakult festés megmentéséről van szó. A szárazjeges kezelésben azonban van valami különleges. Talán az, hogy a kosz úgy tűnik el az autóról, mintha elvarázsolnák, anélkül, hogy bárki hozzáérne. Mintha az eredeti állapotát „fújnák fel” rá.

Ezúttal egy 1977-es Porsche 911 S az alany, melyet nemrég 77777 dollárért, azaz kb. 24 millió forintért adtak el és gyárilag egy 2,7-literes boxermotor van benne. A fehér festése gyönyörű a videó elején, de a kocsi alja már nincs ilyen jó állapotban, annak ellenére, hogy amúgy nincs vele gond. Több évtizednyi használat alatt némi kosz lerakódik a padlólemezre.

A szárazjéggel való lefújás előnye, hogy a más anyagokkal ellentétben nem tesz kárt az anyagban és kisebb mocsok is marad utána. A működési elv annyi, hogy szárazjégdarabkákat, azaz szilárd szén-dioxidot fújnak nagy nyomással az autóra. Amikor ezek elérik a felületet, azonnal légneművé válnak, eltávolítva a koszt, ami szimplán a földre hull.

A padlólemez, a kipufogó hőcserélője és a motor, illetve a váltó tokja is gyönyörű lett, bár az is kiderül, hogy a tulajdonosnak egy olajszivárgási problémát is meg kell oldania, ha azt akarja, hogy így maradjon. A lengéscsillapító a legdurvább, amely a rárakódott kosztól megszabadulva eredeti vörös színében ragyog. Nyolc perccel később az autó alja makulátlan.

Mindeközben a Hyundai Ioniq 5 még a hazai prémiummodelleket is megelőzve az év autója lett Németországban. A részletekről itt írtunk.