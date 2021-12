A Tesla vezérigazgatója nemrég tette közzé Twitteren, hogy a cégben való részesedése 10%-ától tervez megválni, ezt pedig már évekkel ezelőtt a fejébe vette. Musk a Bloomberg szerint a legújabb csomagban kb. 934 ezer részvényt adott el.

Mióta megkérdezte Twitteren követőit, eladja-e 10%-os részesedését a Teslában, Musk 10,1 millió részvényt adott el, ami kb. 10,9 milliárd dolláros, azaz kb. 3 billió forintos jövedelmet jelent számára, de még így is csak kb. a felénél van a kitűzött célnak.

Musk nem az egyetlen, aki komoly eladásokba kezdett. Testvére, Kimball kb. 109 milliónyi részvényt adott el, októberben pedig a cég további igazgatói is többszáz milliónyi értékpapírtól váltak meg. De nem csak a Teslánál figyelhető meg a trend, a közeledő adóemelések miatt több milliárdos is sebtében igyekszik megválni a papíroktól.

A CNBC szerint a cégen belüli részvényértékesítések idén 69 milliárd dolláros értékben valósultak meg, Musk mellett az Amazon alapítója, Jeff Bezos, a Walmartot birtokló Walton család és a Metától Mark Zuckerberg is eladásba kezdett, ők négyen a 69 milliárd 37%-át zsebelték így be és ez várhatóan folytatódni is fog. A Los Angeles Times szerint Musknak személyes adósságai rendezése miatt is szükséges volt a lépés.

