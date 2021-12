Sokan a mai napig úgy tartják, hogy az BMW E39 M5 generációjának legjobbja, és meg tudjuk érteni ezeket a gondolatokat, hiszen a modell teljesítménye, és menetdinamikája egyszerűen belopja magát az ember szívébe. Ráadásul igazi klasszikus, hiszen csak hatfokozatú kézi sebességváltóval lehet hozzájutni.

Habár az ilyen autókat alapvetően inkább garázsban tartják, hiszen értékük az idő múlásával egyre csak növekszik, ez az Armani-öltönybe bújtatott gengszter már több mint 346 ezer kilométert tett meg az utakon, ami meglepő lehet, tekintve, hogy a modell egy potenciálisan nagy értékű autó.

Ennek az E39 M5-nek a holland tulaja azonban fittyet hányt az értékre, és már-már intergalaktikus távokat tett meg autójával. Igen, tudjuk, hogy ha például egy Toyota Camry áll velünk szemben hasonló futással, nem lepődünk meg annyira, de tekintettel a tényre, hogy az M5 motorját nem erre képezték ki, igen is komoly eredmény.

Ezen a ponton már jogosan fúrhatja az oldalad a kíváncsiság, hogy addig rendben van minden, hogy 346 ezer kilométer, de milyen állapotban van az autó? A tulaj szerint teljesen jó állapotban van, de ha ez nem lenne elég, egy szakember is átvizsgálta az autót, ráadásul nem is akárki: az AutoWeek feje, Joep Schuurman. Mint kiderült, pár utángyártott alkatrész is bekerült az autóba, de alapvetően, kisebb hibákat leszámítva megerősítésre került, hogy tényleg semmi baja a maratoni utakat megtett BMW-nek.

