Ez a G-osztály egyike azon ritka G500 4x4² változatoknak, melyeket a német gyártó pár éve mutatott be. Ráadásul teljesen át is építette a Brabus, ez pedig csak előnyére vált.

A Brabus több csomagot is kínált a G500 4x4²-re, a csúcsot a 850 6.0 Biturbo Final Edition jelentette, melyet csak öt példányban készítettek el és aminek megvásárlási ára 550 ezer dollár, azaz kb. 170 millió forint körül van.

Ez a konkrét 4x4² inkább az Adventure változatnak tűnik, mely több, a terepen való haladást megkönnyítő kiegészítőt tartalmaz, például védőborítást a padlólemezen, vonókötelet, plusz lámpákat és szénszálas kerékvédőket.

Ennek a darabnak a motorja végül 647 lóerőre és 783 Nm-re lett húzva, emellé titánkipufogókat is kapott, így, ha a sofőr kicsit is odalép neki, már nagyszerű hangja van. Hála ezeknek az átalakításoknak könnyedén áthajt sáros és homokos terepeken is, anélkül, hogy megizzadna.

