Az Autobahn sosem hagyja cserben a sebesség rajongóit, még akkor sem, ha a Rolls-Royce őrületes méretű újdonsága veszi célba.

A Rolls-Royce nemrég rántotta le a leplet első divatterepjárójáról, a Cullinanról, amely még a Bentley Bentayga méretét is felülmúlja. Az 5,34 méter hosszú és 2,66 tonnás SUV-hoz a Novitec is hozzányúlt - számolt be a hvg.hu.

A 6,75 literes biturbó V12-es benzinmotor teljesítményét 571-ről 685 lóerőre növelték, a 850 Nm nyomaték pedig 1010 Nm-re emelkedett. A Novitec szerint a monstrum így mindössze 4,9 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100-ra, a végsebességét pedig 250 km/órára korlátozták.

Az AutoTopNL jóvoltából pedig most azt is láthatjuk, hogy néz ki, amikor a jármű az Autobahnon repeszt, és csak úgy falja az aszfaltot.

